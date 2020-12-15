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Пансионат в Башкирии, где на пожаре погибли 11 человек, был частным домом престарелых

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пансионат в Башкирии, где на пожаре погибли 11 человек оказался частным домом престарелых, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Абзелиловского района.

"Это частная организация, оказывающая услуги содержания престарелых на круглосуточной основе. Погибшие - лежачие постояльцы", - сказал источник.

Он сообщил, что в качестве основных версий пожара рассматриваются человеческий фактор и технические неисправности.

Однако пожарная сигнализация сработала, это спасло жизни нескольким постояльцам, сказал источник.

"Разные версии рассматриваются. Среди них неисправность проводки и человеческий фактор. Возможно кто-то закурил в постели. Однако сработала штатно пожарная сигнализация. Поэтому четверо постояльцев спаслись самостоятельно", - добавил источник.

В пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел в селе Ишбулдино, пансионат является частным.

Одиннадцать человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии, ещё четверо спаслись самостоятельно, следует из сообщения ведомства.

"В Башкортостане произошло возгорание в деревянном одноэтажном строении (пансионате) размером 9х8 метров по всей площади. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших", - сказали в ведомстве.

Глава районной администрации Ильдар Нафиков заявил в соцсетях, что в Абзелиловском районе Башкирии в связи с инцидентом объявлена чрезвычайная ситуация.

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