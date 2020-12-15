Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 849 650+597 109

Сгоревший в Башкирии пансионат не успели проверить на пожарную безопасность

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Дом престарелых, который сгорел в ночь на вторник в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, был зарегистрирован недавно, в нем планировали провести проверки противопожарной безопасности, но не успели, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

В Министерстве семьи, труда и соцзащити Башкирии не знали о работе этого пансионата, сказала глава ведомства Ленара Иванова.

На пожаре погибли 11 человек, четыре постояльца сумели выбраться сами, поскольку сработала пожарная сигнализация, рассказывал ранее источник агентства в районной администрации. По его словам, погибли лежачие постояльцы.

Пансионат размещался в одноэтажном деревянном здании с мансардой размером 9х8 метров. В МЧС сказали, что это был частный дом престарелых. По данным "СПАРК-Интерфакс", по этому адресу зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)".

В районной администрации подтвердили, что центр социального обслуживания там работал законно, но не имел права размещать постояльцев. Основным видом деятельности организации числилось "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам".

Башкирия Ишбулдино МЧС

Новости по теме

Новости

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Думе предложили уточнить права ЦБ и Сбербанка в части применения оружия

Что случилось этой ночью: вторник, 15 декабря

Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение

Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение

Не менее 11 человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии

Более половины россиян сделали прививку от гриппа

Пассажирские поезда встали под Курском из-за обледенения проводов

Что произошло за день: понедельник, 14 декабря

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');