Сгоревший в Башкирии пансионат не успели проверить на пожарную безопасность

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Дом престарелых, который сгорел в ночь на вторник в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, был зарегистрирован недавно, в нем планировали провести проверки противопожарной безопасности, но не успели, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

В Министерстве семьи, труда и соцзащити Башкирии не знали о работе этого пансионата, сказала глава ведомства Ленара Иванова.

На пожаре погибли 11 человек, четыре постояльца сумели выбраться сами, поскольку сработала пожарная сигнализация, рассказывал ранее источник агентства в районной администрации. По его словам, погибли лежачие постояльцы.

Пансионат размещался в одноэтажном деревянном здании с мансардой размером 9х8 метров. В МЧС сказали, что это был частный дом престарелых. По данным "СПАРК-Интерфакс", по этому адресу зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)".

В районной администрации подтвердили, что центр социального обслуживания там работал законно, но не имел права размещать постояльцев. Основным видом деятельности организации числилось "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам".