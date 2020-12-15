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Задержана владелица сгоревшего пансионата в Башкирии

Задержана владелица сгоревшего пансионата в Башкирии
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 постояльцев, задержана, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР.

Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По итогам следственных действий будет решаться вопрос об аресте 43-летней женщины.

Следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемой, а также в органах местного самоуправления и в контролирующих органах, назначен комплекс судебных экспертиз.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), оно объединено в одно производство с основным делом.

Ночью в пансионате в селе Ишбулдино произошел пожар, спастись до приезда пожарных смогли четыре человека, в числе которых трое постояльцев и сотрудница учреждения. Тела 11 погибших были найдены во время тушения огня. По данным регионального СУ СКР, погибли жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области в возрасте от 57 до 80 лет.

По данным регионального ГУ МЧС, одноэтажное деревянное строение с мансардой размером 9х8 метров было зарегистрировано как "Дом милосердия". Пансионат работал легально, но права на круглосуточное размещение не имел, сообщили "Интерфаксу" в администрации Абзелиловского района.

Там отметили, что дом престарелых мог быть перегружен. Здание рассчитано было на одновременное оказание услуг не более чем десяти клиентам.

Как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", по адресу на улице Кизильской, где располагается пансионат, зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)"" и общество с ограниченной ответственностью "Ахай".

Основным видом деятельности первой организации является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, второй - деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

СКР Башкирия

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