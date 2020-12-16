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В Башкирии арестовали владелицу пансионата, где погибли 11 человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Башкирии арестована владелица пансионата для пожилых, где при пожаре во вторник, 15 декабря, погибли 11 человек.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщили, что она заключена под стражу на срок предварительного следствия.

Пожар в пансионате в селе Ишбулдино произошел ночью. Спастись до приезда пожарных смогли четыре человека. В числе выживших – трое постояльцев и сотрудница учреждения. Тела 11 погибших были найдены во время тушения огня. По данным регионального СУ СКР, погибли жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области в возрасте от 57 до 80 лет.

Одноэтажное деревянное строение с мансардой размером 9х8 метров было зарегистрировано как "Дом милосердия".

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования была задержана 43-летняя руководитель автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)".

По данным администрации Абзелиловского района, пансионат работал легально, но у него не было права на круглосуточное размещение. В администрации района предположили, что дом престарелых мог быть перегружен. Здание было рассчитано на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам.

Как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", по адресу на улице Кизильской, где располагается пансионат, зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)"" и ООО "Ахай".

Основным видом деятельности первой организации является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, второй – деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

Башкирия

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