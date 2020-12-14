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Производители сахара и масла до 20 декабря договорятся с ритейлом о ценах

Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Соглашения с розничными сетями о снижении цен производителями сахара и подсолнечного масла будут заключены до 20 декабря, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца 1-го квартала 2021 года", - отметил министр.

Решетников напомнил, что основные параметры соглашений власти обсудили на встрече с производителями 10 декабря под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с участием Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС, ФНС и Генпрокуратуры.

"Проект постановления, который обеспечивает возможность заключения таких соглашений, 11 декабря в правительство внесен Федеральной антимонопольной службой", - сказал Решетников.

По его словам, ответственность за своевременное заключение соглашений несут Минсельхоз в части производителей и Минпромторг в части розничных сетей.

"Мониторить, как исполняются соглашения, в том числе уровень цен в сетях, будет ФНС на основе данных контрольно-кассовой техники в дополнение к тому мониторингу, который осуществляет Росстат. Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года", - сообщил глава Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает с производителями сахара и подсолнечного масла возможность ограничения цен на определенном уровне. Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и о 110 рублях - на полке, а также о 36 и 45 рублях за 1 кг сахара соответственно.

Источники "Интерфакса" сообщали, что новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.

Максим Решетников Михаил Мишустин

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