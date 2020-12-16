В оперштабе отметили снижение числа новых случаев COVID в Москве

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Количество новых случаев заражения коронавирусом в столице последние три дня не превышает шести тысяч, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В столице подтверждено 5028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1732 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 456 человек", - сказали в штабе.

Накануне, 15 декабря, количество новых заболевших составило 5418, двумя днями ранее число новых случаев не превышало 6 тысяч.

Как отметили в штабе, также в среду снизилась доля детей среди новых заболевших. Она составила 8,6%, ранее этот показатель превышал 12%.

Во вторник вечером сообщалось, что еще 73 пациента с COVID-19 скончались в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 708 530 случаев заражения коронавирусом, 545 430 пациентов вылечились от инфекции. Количество жертв заболевания достигло 10 095 человек.