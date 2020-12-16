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Бизнесмену Быкову продлили арест до конца февраля 2021 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бизнесмену и экс-депутату регионального Заксобрания Анатолию Быкову до 24 февраля 2021 года по делу об убийстве в 2005 году учредителя красноярской фирмы по утилизации промотходов, сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

"Быкову продлили арест на два месяца и трое суток - до 24 февраля 2021 года", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 22 октября Быкова, которого суд отпустил из СИЗО под домашний арест по делу об убийстве 1994 года, вновь арестовали уже по другому делу - об убийстве учредителя красноярской компании по утилизации промышленных отходов, совершенном в 2005 году. По версии следствия, летом 2004 года Быков дал указание своему знакомому убить предпринимателя, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тыс. долларов США. Однако после убийства, совершенного в мае 2005 года в центре Красноярска, заплатил исполнителю только пятую часть от обещанного вознаграждения.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. "з", "н" ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация заказного убийства).

Кроме того, в конце октября суд арестовал имущество Быкова на сумму 81 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.198 УК РФ).

Анатолий Быков Красноярский край Красноярск

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