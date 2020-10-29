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Недвижимость бизнесмена Быкова арестовали по делу о неуплате налогов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суд арестовал имущество бизнесмена и экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова на сумму 81 млн рублей по делу об уклонении от оплаты налогов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого суда в четверг.

В четверг Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте нескольких объектов недвижимого имущества, принадлежащего Быкову, в рамках обеспечительных мер по делу об уклонении от уплаты налогов. Арест наложен на семь объектов, кадастровая стоимость которых составляет 81 млн 36 тысяч рублей, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ущерб отделу ФНС по Октябрьском району Красноярска в результате совершенного преступления, по данным следствия, составил 78 млн 640 тыс. рублей.

Как сообщалось накануне, следователи возбудили в отношении бизнесмена, экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова, фигурирующего в уголовных делах об организации убийств, еще одно дело – об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ).

По данным СКР, с 2017 по 2019 годы Быков в качестве физлица не заплатил более 65 млн рублей налогов, а в 2017 годе – как индивидуальный предприниматель, – остался должен более 12 млн рублей налоговых отчислений.

Как сообщалось, ранее в отношении Быкова были возбуждены уголовные дела по статье 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пунктам "з,н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору), части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), части 3 статьи 33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация заказного убийства).

В мае 2020 года он был арестован по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном в 1994 году. 23 октября суд по ходатайству защиты изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако в этот же день фигуранта вновь арестовали уже по другому делу – об организации в 2005 году заказного убийства руководителя красноярский фирмы по переработке промотходов.

Анатолий Быков

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