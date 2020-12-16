Заболевшего COVID врио главы Дагестана выписали из московской клиники

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившейся в ноябре коронавирусом, выписался из московской больницы и планирует вернуться в республику на следующей неделе, сообщил в среду "Интерфаксу" руководитель его пресс-службы Низами Гаджибалаев.

"Сергей Алимович 15 декабря выписался из стационара. До конца текущей недели глава региона еще будет находиться под наблюдением врачей. На следующей неделе он планирует вернуться в Дагестан и продолжить работу в республике", - сказал собеседник агентства.

По его данным, по прибытию в Дагестан Меликов посетит новый единый call-центр по вопросам здравоохранения, открытый на базе республиканского медицинского университета.

"Он провел в режиме видеоконференцсвязи заседание республиканского оперштаба по борьбе с новым коронавирусом на территории Дагестана. Рассмотрел вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, оказания качественной медпомощи больным внебольничной пневмонией и новым коронавирусом, лекарственного обеспечения и другие", - сказал Гаджибалаев.

Также Меликов поручил правительству скорее решить проблему с обеспечением качественной питьевой водой Каспийска и Избербаша.

У врио главы Дагестана 25 ноября при повторной сдачи теста подтвердился коронавирус, в декабре его перевели в стационар клиники в Москве.