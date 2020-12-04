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Врио главы Дагестана направили в Москву для лечения от COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Консилиум дагестанских и московских врачей принял решение о переводе врио главы Дагестана Сергея Меликова, заразившегося коронавирусом, в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Состояние главы региона удовлетворительное, он продолжит работать в дистанционном режиме и держать важные вопросы на контроле, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 ноября при повторной сдаче теста у Меликова подтвердился коронавирус, в связи с чем он изолировался, лечился амбулаторно и продолжал работать из дома. 2 декабря его госпитализировали, чтобы не допустить ухудшения состояния.

Меликов возглавил регион после того, как 5 октября президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева по собственному желанию.

Дагестан Сергей Меликов

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