Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусной инфекцией, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.

Коронавирус подтвердился у Меликова в среду после сдачи очередного теста, сказал собеседник агентства. По его словам, Меликов находится на самоизоляции, соблюдая рекомендации врачей.

"Он чувствует себя хорошо. Работать глава республики планирует удаленно, совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме", - сказал Гаджибалаев.