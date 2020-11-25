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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:57Заразились
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Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусной инфекцией, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.

Коронавирус подтвердился у Меликова в среду после сдачи очередного теста, сказал собеседник агентства. По его словам, Меликов находится на самоизоляции, соблюдая рекомендации врачей.

"Он чувствует себя хорошо. Работать глава республики планирует удаленно, совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме", - сказал Гаджибалаев.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 25 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Меликов Дагестан Коронавирус Низами Гаджибалаев

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