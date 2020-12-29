Суд удовлетворил иск ульяновского экс-министра о восстановлении на работе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ульяновска во вторник частично удовлетворил иск бывшего заместителя председателя правительства региона - министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, который оспаривал свое увольнение из-за утраты доверия после истории с использованием частного самолета для полета за рубеж.

"Иск Семенкина о восстановлении на работе удовлетворен частично. Полное решение будет опубликовано на сайте суда после новогодних праздников", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь суда, затруднившись уточнить, какие еще требования были в иске.

Между тем, по данным ряда СМИ, в иске также содержалось требование о выплате компенсации зарплаты за вынужденные прогулы.

Ответчиком по делу выступало правительство Ульяновской области.

Региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова, представляющая интересы ответчика, уточнила "Интерфаксу", что "принятое судом первой инстанции решение о восстановлении Семенкина на госслужбе еще не окончательное, впереди апелляционная инстанция". Она отметила, что после получения полного решения суда ответчик будет принимать решение насчет апелляции.

В конце октября - начале ноября местные СМИ сообщали, что зампред правительства Семенкин и глава администрации Чердаклинского района области Мария Шпак использовали частный самолет для совместного зарубежного отдыха. Их отстранили от должностей на время служебной проверки, после которой 18 ноября губернатор региона уволил Семенкина "в связи с утратой доверия".

Позднее в картотеке Ленинского суда появилось информация об иске Семенкина в категории "иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе".

Шпак уволилась из администрации района по собственному желанию, при этом областная прокуратура настаивала на ее увольнении по утрате доверия из-за выявленных антикоррупционных нарушений. Надзорное ведомство собиралось обратиться в суд требованием изменить формулировку ее увольнения.