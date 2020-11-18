Ульяновская больница обратилась в СК из-за ролика с моргом, переполненным трупами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Ульяновской центральной клинической медсанчасти им.Егорова (ЦК МСЧ) направило в Следственный комитет жалобу на распространение фейковой информации о якобы переполненном морге этого учреждения, сообщила пресс-секретарь больницы Ксения Ракитанская.

CNN сделала репортаж о положении в инфекционных больницах в России, где показала ситуацию в Москве и в регионах. Журналисты использовали видеозапись из действительно переполненного морга и подписали, что это ульяновская МСЧ им. Егорова.

По словам Ракитанской, эта видеозапись ранее появилась в соцсетях и местных СМИ.

"Изначально региональным порталом был опубликован материал о ситуации с коронавирусом в нашем инфекционном госпитале, где, в частности, автор говорит об условиях работы в отделении. В этом же материале был размещен ролик из морга. О том, что материалы в отделении терапевтического корпуса были сняты в нашем учреждении, мы знаем. А про трупы - кадры непонятного происхождения", - сказала она.

По ее словам, у МСЧ нет своего патологоанатомического отделения.

"До направления в морг тела находятся в специально оборудованной холодильной камере. Срок нахождения тел в медицинской организации не превышает 48 часов. Это то время, которое необходимо для получения результата исследования на коронавирусную инфекцию", - добавила Ракитанская.

По ее предположению, ролик снял бывший сотрудник больницы в конце сентября.

"На данный момент заявление о распространении фейковой информации в региональном СМИ о ситуации с COVID-19 в медучреждении находится в следственном управлении СК по региону", - сказала представитель медсанчасти.

Комментария СК у "Интерфакса" пока нет.