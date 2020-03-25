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Российский эпидемиолог подтвердил предположения о промежуточных хозяевах COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Новый коронавирус может передаваться человеку через животных-панголинов, которые заражаются от летучих мышей, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико на заседании Совета Федерации.

Пандемия коронавируса

"Спустя 16 лет в декабре 2019 года в Ухане был обнаружен еще один патогенный новый коронавирус, он имеет также заносную природу (как и предыдущие) это доказано - летучие мыши.... а вот промежуточные хозяева - это панголины, это мелкие млекопитающие, покрытые чешуей, к которым особое отношение в Китае, их употребляют в пищу, готовят лекарственные препараты многие", - сказал Брико.

Он отметил, что для известных ранее коронавирусных инфекций "естественным резервуаром" является млекопитающее.

"Схема заражения коронавирусом - это тяжелый острый респираторный синдром - это летучие мыши. А промежуточные хозяева это млекопитающие, от которых чаще всего и заражается человек", - добавил Брико. Он также уточнил, что коронавирус имеет различные пути передачи.

При этом он уточнил, что по сравнению с новым видом коронавируса, путь передачи ближневосточного респираторного синдрома (который также является коронавирусом), вспышка которого произошла в 2012 году в Саудовской Аравии, был иной.

"Несколько иная схема заражения коронавирусом - это ближневосточный респираторный синдром. Резервуар - это те же летучие мыши, а промежуточное животное - это одногорбые верблюды, родина которых как раз Аравийский полуостров. И здесь человек может заразиться как от летучих мышей напрямую, так и от верблюдов - ухаживая за ними, используя в пищу мясо и молоко", - рассказал Брико. Он уточнил, что отдельные случаи заболевания ближневосточным респираторным синдромом встречаются и сейчас.

В феврале группа ученых из Китая предположила, что промежуточным хозяином нового коронавируса может быть панголин. Ученым удалось установить, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% идентична геному коронавируса нового типа у заболевших людей. Специалисты также отмечали тогда, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Минздрав Николай Брико Ухань Китай Саудовская Аравия

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