Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Петербуржцев призвали не бояться летучих мышей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Летучие мыши изредка встречаются в черте Санкт-Петербурга, однако особой опасности для человека не представляют, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по природопользованию в среду.

"У нас эти животные присутствуют, потому что подходящая среда обитания есть и на территории города. В Красной книге Санкт-Петербурга можно увидеть семь разных видов летучих мышей из одного семейства", - сказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николай Ахматович.

Пандемия коронавируса

"Основной фактор, лимитирующий их численность и то, почему они причислены к редким, исчезающим видам, - это как раз недостаточность подходящих условий. Животные есть, но ввиду того, что подходящих условий не так много, они признаны уязвимыми видами", - уточнил эксперт.

По его словам, встреча с летучими мышами в городской черте вполне вероятна, человек представляет для них большую угрозу, чем они для человека. Местные летучие мыши - насекомоядные, предпочитают обитать в лесах.

"Уже даже ввиду того, что их мало, они большой опасности представлять не могут. Это наша, местная популяция, которая не совершает дальних миграций. В своей основе, это оседлые, местные, и, соответственно, перенос заболеваний, связанных с дальними миграциями, можно исключить", - добавил Ахматович.

В свою очередь начальник отдела противоэпизоотических мероприятий городского управления ветеринарии Валерия Яшина подчеркнула, что слишком тесно контактировать с дикими животными не стоит.

"В принципе, любые дикие животные могут являться "резервуаром" для вирусов. Специальные исследования у нас не проводились, но не следует контактировать с ними близко", - сказала она.

Ранее житель Приморского района Санкт-Петербурга опубликовал в соцсети фото летучей мыши, залетевшей в квартиру.

Ряд ученых предполагает, что именно летучие мыши являются носителями нового коронавируса. В конце января бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко говорил, что научно установлено, что COVID-19 является комбинацией двух коронавирусов, один из которых - от летучей мыши, а другой - от змей (ленточный крайт и кобра).

В марте главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявлял, что новый коронавирус может передаваться человеку через панголинов, которые заражаются от летучих мышей.

Петербург Николай Ахматович Валерия Яшина Коронавирус

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Около 10% работников в РФ остались на удаленке после снятия ограничений по COVID-19

Прокурор попросил для фигуранта дела "Сети" Филинкова девять лет колонии

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки
Пандемия коронавируса

Первую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июня

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

SPO "Детского мира" прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');