Петербуржцев призвали не бояться летучих мышей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Летучие мыши изредка встречаются в черте Санкт-Петербурга, однако особой опасности для человека не представляют, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по природопользованию в среду.

"У нас эти животные присутствуют, потому что подходящая среда обитания есть и на территории города. В Красной книге Санкт-Петербурга можно увидеть семь разных видов летучих мышей из одного семейства", - сказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николай Ахматович.

"Основной фактор, лимитирующий их численность и то, почему они причислены к редким, исчезающим видам, - это как раз недостаточность подходящих условий. Животные есть, но ввиду того, что подходящих условий не так много, они признаны уязвимыми видами", - уточнил эксперт.

По его словам, встреча с летучими мышами в городской черте вполне вероятна, человек представляет для них большую угрозу, чем они для человека. Местные летучие мыши - насекомоядные, предпочитают обитать в лесах.

"Уже даже ввиду того, что их мало, они большой опасности представлять не могут. Это наша, местная популяция, которая не совершает дальних миграций. В своей основе, это оседлые, местные, и, соответственно, перенос заболеваний, связанных с дальними миграциями, можно исключить", - добавил Ахматович.

В свою очередь начальник отдела противоэпизоотических мероприятий городского управления ветеринарии Валерия Яшина подчеркнула, что слишком тесно контактировать с дикими животными не стоит.

"В принципе, любые дикие животные могут являться "резервуаром" для вирусов. Специальные исследования у нас не проводились, но не следует контактировать с ними близко", - сказала она.

Ранее житель Приморского района Санкт-Петербурга опубликовал в соцсети фото летучей мыши, залетевшей в квартиру.

Ряд ученых предполагает, что именно летучие мыши являются носителями нового коронавируса. В конце января бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко говорил, что научно установлено, что COVID-19 является комбинацией двух коронавирусов, один из которых - от летучей мыши, а другой - от змей (ленточный крайт и кобра).

В марте главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявлял, что новый коронавирус может передаваться человеку через панголинов, которые заражаются от летучих мышей.