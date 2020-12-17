Путин объяснил, что еще не привился от COVID-19 по возрасту

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин еще не привился от коронавируса, поскольку он законопослушен: эксперты не рекомендуют пока прививаться лицам определенного возраста, президент в такой возрастной группе, до которой вакцинация "еще не добралась".

Он заявил об этом на большой пресс-конференции 17 декабря, отвечая на вопрос, привился ли он сам.

Президент в связи с этим призвал всех внимательно относиться к рекомендациям специалистов, в том числе в отношении вакцинации. Он напомнил, что выпущенная в гражданский оборот российская вакциа имеет возрастные ограничения. По его словам, для его возраста "вакцины пока нет".

Путин пообещал, что обязательно привьется, как только это будет возможным.

Одновременно он заверил, что российские вакцины эффективны и безопасны. По его словам, им только не хватает "железа" для их производства, поэтому ведутся переговоры с иностранными производителями, чтобы они выпускали российские вакцины на своих мощностях.

"Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом, готовы к сотрудничеству, что-то у них не получается, компания AstraZeneca готова с нами работать, подписывают сейчас соответствующие соглашение, - сказал он. - Это очень хорошо, меня это очень радует, когда специалисты на таком высоком уровне, а это крупная хорошая компания с мировым именем, когда они объединяют усилия в том числе и с российскими партнерами, уверен, результат будет очень хорошим не только для наших граждан, но и для всего мира".

В начале пресс-конференции Путин отметил, что весь 2020 год прошел под влиянием пандемии, к ней оказались неготовы все страны, однако российская система здравоохранения справилась лучше многих других. В частности, он отметил, что производство защитных масок в России за время пандемии выросло в 20 раз.