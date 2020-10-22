Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Никаких решений о сокращении финансирования министерства обороны и других силовых структур пока не принималось, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", российский лидер отметил, что никаких решений пока не планируется: ни сокращения, ни увеличения.

"Это просто одно из предложений министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии внутри правительственных ведомств между собой", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что при принятии окончательных решений будет исходить "из реальной ситуации в экономике, из реальной ситуации, связанной с доходами граждан, в том числе и сотрудников правоохранительной сферы, военных структур, военной организаций государства, соотношения их доходов с гражданским сектором".

По его словам, министерство финансов предлагает сокращения постоянно. "Есть кризис, нет кризиса - министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать расходы", - пояснил он.

Путин добавил, что так поступают практически все министерства финансов во всех странах, ничего здесь оригинального министерство финансов РФ не предлагае.

Во вторник, 20 октября, газета "Известия" сообщила, что Минфин предложил в числе прочего сократить число военнослужащих на 10%, или примерно на 100 тыс. человек.

Минобороны эту инициативу раскритиковало, заявив, что этот шаг не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по оптимизации бюджета, предусматривающих сокращения должностей в Вооруженных силах, не принималось.