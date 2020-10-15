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Кудрина, ранее критиковавшего рост оборонных расходов, встревожило их сокращение

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Алексей Кудрин, который в 2011 году покинул правительство на фоне конфликта с президентом Дмитрием Медведевым из-за несогласия с ростом оборонных расходов, спустя почти десять лет выступил в противоположной роли: он выразил опасение, что государство слишком резко урезает траты на эту сферу.

"Коллеги, я скоро превращусь в защитника министерства обороны и военных расходов, потому что сокращение (оборонных расходов - ИФ) с 2,7% ВВП до 2,5% ВВП – это достаточно заметное сокращение", - заявил глава Счетной палаты, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы, где рассматривается проект бюджета на трехлетку.

"Когда в начале 2010-х предлагали повысить до 3,4% (ВВП расходы на оборону - ИФ), и оно повысилось до 3,4%, я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, на бюджетную систему, потому что это сдвигает развитие других направлений. Но я всегда говорил, что 2,8-2,9% – это оптимальный уровень нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону", - отметил Кудрин.

"Нужно обратить на это внимание", - призвал Кудрин аудиторию, в которой помимо депутатов присутствуют его преемник в Минфине Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Алексей Кудрин Минобороны РФ

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