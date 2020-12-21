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Россиян 60+ начнут прививать от коронавируса с 2021 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россиян старше 60 лет начнут прививать от коронавируса вакциной "Спутник V" в начале 2021 года, заявил гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в фильме Антона Красовского о первой российской вакцине от COVID-19.

Гинцбург полагает, что до Нового года завершатся испытания вакцины на пожилых, и сразу после праздников в официальное регистрационное удостоверение вакцины внесут разрешение использовать ее от 18 лет и без других возрастных ограничений. Пока же "Спутником V" вакцинировать можно только граждан от 18 до 60 лет, напомнил он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее выразил надежду, что вакцинация людей старше 60 лет может начаться уже на этой неделе.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции 17 декабря сказал, что еще не привился от коронавируса, поскольку созданные вакцины еще не одобрены для применения людьми его возраста.

В пострегистрационных исследованиях "Спутника V" принимают участие 40 тыс. добровольцев от 18 до 60 лет и 150 добровольцев в возрасте 60+, параллельно препарат выпущен в пробных партиях в гражданский оборот.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Центр Гамалеи Александр Гинцбург Sputnik V коронавирус Спутник V Минздрав Владимир Путин

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