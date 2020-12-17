Минтруд заявил, что более 16 млн детей получат выплаты в 5 тыс. руб.

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Более 16 млн детей, которым пока не исполнилось 8 лет, получат выплаты в 5 тыс. рублей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков,

"Если на сегодня ребенку не исполнилось 8 лет, такие семьи будут претендовать на выплату. По нашим данным, на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей. Такие семьи получат на каждого ребенка по 5 тыс. рублей", - сказал Котяков "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Он отметил, что "выплаты будут предоставляться тем, кто получал выплату в 10 тыс. рублей (на детей) летом, без каких-либо заявлений, на основании информации, которая у нас имеется". "Возможность подать заявления для тех, кто не получал ранее выплаты, будет сохранена до 1 апреля", - сообщил Котяков.

Он также призвал пользоваться для получения информации о выплатах официальными сайтами, например, порталом госуслуг, поскольку "очень много было недостоверной информации в СМИ, Интернете относительно дополнительных возможных выплат".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет. Такую меру поддержки глава государства анонсировал в ходе своей традиционной пресс-конференции. По его словам, эти суммы будут выплачены до Нового года.