Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 8 лет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", сообщили в пресс-службе Кремля.

Выплаты положены всем российским семьям с детьми в возрасте до 8 лет, таким семьи получат 5 тыс. рублей на каждого ребенка.

Согласно документу, единовременная выплата не будет учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления. Пенсионному фонду РФ поручено обеспечить осуществление единовременной выплаты.

Такие выплаты, которые должны быть осуществлены до Нового года, Владимир Путин анонсировал в ходе своей традиционной пресс-конференции.

Владимир Путин Россия

Новости по теме

Новости
Борьба с иноагентами

Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах

Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах
Путин: пресс-конференция-2020

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное
Дело журналиста Ивана Сафронова

Путин заявил, что в деле Сафронова нет преследования по личным мотивам

Пандемия коронавируса

Путин не исключил создания в РФ "лайт-вакцины" с эффективностью 85%

Путин: пресс-конференция-2020

Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся 4,5 часа

Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся 4,5 часа
Путин: пресс-конференция-2020

Путин заверил, что в РФ локдаун не планируется

Путин: пресс-конференция-2020

Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка

Российские семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей на ребенка
Путин: пресс-конференция-2020

Реформа первичного звена здравоохранения в РФ стартует 1 января 2021г.

Реформа первичного звена здравоохранения в РФ стартует 1 января 2021г.

В Думе доработали проект о биометрических системах для идентификации личности

Путин: пресс-конференция-2020

Путин снова обвинил Запад в отказе от сотрудничества по Навальному

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');