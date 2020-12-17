Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 8 лет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", сообщили в пресс-службе Кремля.

Выплаты положены всем российским семьям с детьми в возрасте до 8 лет, таким семьи получат 5 тыс. рублей на каждого ребенка.

Согласно документу, единовременная выплата не будет учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления. Пенсионному фонду РФ поручено обеспечить осуществление единовременной выплаты.

Такие выплаты, которые должны быть осуществлены до Нового года, Владимир Путин анонсировал в ходе своей традиционной пресс-конференции.