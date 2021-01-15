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ЦБ напомнил банкам, что нельзя обращать взыскания на "детские" выплаты

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Банк России довел до банков информацию Федеральной службы судебных приставов о невозможности обращения взыскания на единовременные выплаты семьям с детьми, следует из информационного письма регулятора.

ЦБ пояснил, что речь идет о выплатах семьям с детьми, предусмотренных указами президента, подписанными в апреле, июне и декабре 2020 года.

Владимир Путин в апреле 2020 года подписал указ о ежемесячных выплатах в апреле-июне семьям с детьми до трех лет 5000 рублей в связи с пандемией, в июне - о единовременной выплате 10 000 рублей семьям с детьми до 16 лет, в декабре - о единовременной выплате 5 000 рублей семьям с детьми до восьми лет.

Банк России коронавирус Владимир Путин

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