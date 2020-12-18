В российской армии будет полмиллиона контрактников

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Минобороны РФ рассчитывает увеличить почти до 500 тысяч число контрактников в российской армии. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков в интервью газете "Красная звезда".

В число контрактных войдут воинские должности солдат, сержантов и прапорщиков.

По словам Панкова, за восемь лет численность данной категории военнослужащих выросла более чем в два раза. По итогам 2020 года количество военнослужащих-контрактников увеличилось на 30 тысяч человек. На сегодня их почти в два раза больше, чем призывников.

Контрактники полностью заняли должности сержантов, экипажи подлодок и надводных кораблей, несущих боевую службу в дальней морской зоне, подразделения миротворцев, подразделения специального назначения и большинство должностей водителей и снайперов.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что численность призывников в российской армии за семь лет уменьшилась на 100 тысяч. По его словам, в российской армии более 405 тысяч. контрактников.

В Минобороны РФ заявляли, что полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию не планируется.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил – 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные – гражданский персонал.