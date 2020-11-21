Митрополит Иларион высказался за перевод армии на контрактную основу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь высказалась за отказ от привлечения срочников на службу в Вооруженные силы РФ в связи с инцидентом в Воронеже, где ранее солдат расстрелял сослуживцев.

"Я хотел бы выразить надежду на то, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдет в прошлое, и чем скорее это произойдет, тем, на мой взгляд, это будет лучше для боеспособности армии", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, современная армия должна состоять из контрактников - людей, которые пришли в армию по призванию и которые за военную службу получают вознаграждение. "Случайные люди в армии очень опасны, потому что они не будут выполнять те задачи, которые стоят перед современной армией. Я не разделяю мнение тех людей, которые говорят, что каждый мужчина должен пройти через обязательную воинскую службу", - сказал митрополит, отметив, что говорит это как человек, который прошел два года воинской службы.

Касаясь нынешней ситуации в армии в условиях срочной службы, представитель церкви назвал очень важным правильный подбор кадров для нее. "Если человек по характеру конфликтный, если он был в прошлом замечен в таких ситуациях, которые могли нанести вред жизни и здоровью окружающих, то такого человека, по крайней мере, нельзя подпускать к оружию", - считает митрополит Иларион.

Как сообщалось, утром 9 ноября на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем солдат-срочник Антон Макаров после ссоры зарубил топором офицера и расстрелял сослуживцев, в результате погибли трое. Он скрылся с оружием и позднее был задержан полицейскими в поселке Землянск, а затем отправлен под арест. Предполагается, что у Макарова был нервный срыв.

Ранее большой резонанс получила история солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября 2019 года убил восьмерых служащих воинской части в Забайкалье и ранил еще двоих. После задержания Шамсутдинов сказал, что его довели "до крайней точки". Военные следователи возбудили дело о неуставных отношениях, сам солдат и еще несколько человек были признаны потерпевшими.

В марте 2020 года Читинский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку и штрафу Руслана Мухатова, которого обвинили в неуставных отношениях.