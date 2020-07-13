Добровольцам в госпитале Бурденко ввели второй компонент вакцины от коронавируса

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Двадцати участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве, введен второй компонент вакцины от коронавируса, сообщает в понедельник министерство обороны РФ.

"Вакцинация прошла в соответствии с планом клинических испытаний и протоколом исследования. Самочувствие добровольцев после вакцинации хорошее, они находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Второй компонент вакцины введен добровольцам на двадцать первые сутки после вакцинации первым компонентом. ""Бустерная" схема вакцинации - двукратное введение одного и того же гена на разных носителях - закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия", - говорится в сообщении.

Первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивает участие в клинических исследованиях через два дня. На данный момент состояние их здоровья хорошее. Полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, информирует ведомство.

"В Минобороны России испытания вакцины на добровольцах для избежания в последующем рисков ее применения проводятся в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается также, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.

"Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов. Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19", - сказано в сообщении.

Разработка российской вакцины от коронавируса

30 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся до конца июля.

"Продолжаем совместно с институтом имени Гамалеи работать над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко проводятся испытания вакцины на 38-ми добровольцах", - сказал Шойгу.

По данным Минобороны РФ, для участия в клинических испытаниях вакцины были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие - офицеры, прапорщики и контрактники. В составе второй группы - гражданские лица.

Первая группа из 18 добровольцев получила вакцину 18 июня. 23 июня Минобороны РФ сообщило, что прошла вакцинацию вторая группа из 20 добровольцев.

Как сообщалось, вакцину разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с Центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Ожидается, что на госрегистрацию вакцина выйдет в августе.

Разработку вакцины от коронавируса ведет еще ряд российских научных центров, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.