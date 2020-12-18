МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает национальный правовой интернет-портал Белоруссии в пятницу.

Среди направлений сотрудничества, следует из текста соглашения, значатся охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.

МВД и Росгвардия будут сотрудничать также в сфере госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений (тренировок) и т.д.

В тоже время "соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества".

Соглашение "совершено в городе Минске 19 ноября 2020 года", оно вступает в силу с даты его подписания.

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. "Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - отметил при этом Путин.

На встрече президентов в Сочи 14 сентября была достигнута договоренность, что резерв российских силовых структур, созданный близ границы с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и Министерством внутренних дел Белоруссии.