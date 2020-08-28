В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

Сколько человек в резерве, кто это и как они вооружены, Песков не знает

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин исходит из того, что созданный по просьбе Александра Лукашенко силовой резерв не будет задействован на территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О создании такого резерва из российских силовиков Путин сообщил днем ранее.

Пескова спросили, из кого сформировали резерв.

"Он состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике", - ответил он и уточнил, что это было сделано "во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договоре о коллективной безопасности и Договоре о Союзном государстве".

Армейские это части или Росгвардия, пресс-секретарь уточнить не смог.

На просьбу уточнить численность и характер вооружения резерва, Песков ответил: "Я ничего не могу сказать про вооружение. Это достаточно разумное количество".

"Здесь очень важно отдавать себе отчет, и президент подчеркнул, что это "резерв", и нет никакой необходимости как-то его задействовать или использовать, - подчеркнул он. - Путин исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что такой крайней ситуации, которую описал президент, - что с такой ситуацией Белоруссия не столкнется".

Песков также выразил уверенность, что создание резерва и готовность Путина отправить его в Белоруссию никак не отразится на отношениях между россиянами и белорусами.

"Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - ответил он на соответствующий вопрос.

На вопрос, готова ли Россия помогать гражданскому обществу Белоруссии в случае нового всплеска насилия со стороны силовых структур, Песков ответил: "Это - гипотетические рассуждения, мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции".

По его словам, возможные экстремистские действия "могут представлять угрозу и для народа Белоруссии в первую очередь, экстремистские действия со стороны кого бы то ни было". На уточняющий вопрос, касается ли это действий силовых структур, Песков подчеркнул, что "милиция Белоруссии не занимается экстремистскими действиями".

"Если подобные случаи применения необоснованной силы имели место, но, наверное, это вопрос для разбирательства внутри Белоруссии, внутри белорусских силовиков и правоохранителей, - сказал он. - Это не может быть вопросом Российской Федерации".

"Президент никогда не называет случаи массового избиения сдержанной реакцией, и президент никогда не имел этого в виду", - добавил он, отвечая на вопрос, считает ли Путин случаи насилия и даже убийств протестующих сдержанной реакцией белорусских силовиков на события в стране.

Комментируя слова журналиста о массовых случаях насилия по отношению к протестующим в Белоруссии, Песков выразил мнение, что "были отдельные случаи, эти отдельные случаи фиксировались". Пресс-секретарь добавил, что будет ждать от журналиста информации, подтверждающей его тезис о массовости применения насилия.

Он призвал "очень аккуратно говорить" по этой теме и "отличать зерна от плевел".

Путин 27 августа сообщил, что Лукашенко попросил его "сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов" и это было сделано.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - сказал президент в интервью "России 1".

Он также заверил, что Москва готова выполнить все свои обязательства перед Белоруссией по помощи в защите суверенитета и внешних границ, которые прописаны в различных соглашениях.

Действия белорусских силовиков в отношении протестующих он назвал "достаточно сдержанными, несмотря ни на что" и предложил сравнить их с аналогичными ситуациями во Франции и в США.