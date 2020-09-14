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Силовой резерв РФ у границы с Белоруссией вернут в места постоянной дислокации

Силовой резерв РФ у границы с Белоруссией вернут в места постоянной дислокации
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Резерв российских силовых структур, созданный близ границы с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Такая договоренность достигнута на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. "Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - отметил при этом Путин.

Россия Белоруссия Дмитрий Песков

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