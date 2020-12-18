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Лукашенко назвал неизбежной интеграцию в пределах СНГ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - это не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Он заявил об этом на онлайн-саммите СНГ.

"Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое согласовано", - сказал он.

По его словам, за время этого председательства Минск намерен "сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности". Основной акцент будет делаться на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.

Особое внимание Лукашенко обещал уделить сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС.

"Уверен, что при более тесном сотрудничестве исполнительных органов этих двух важнейших объединений мы сможем значительно укрепить наши связи. Как минимум мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях "пятерки" и других странах Содружества", - сказал он.

Также президент считает, что нужно продолжать совершенствовать скоординированную транспортную политику и искать решения по поставкм энергоресурсов.

Александр Лукашенко Белоруссия СНГ ЕАЭС

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