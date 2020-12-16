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Калининградские власти предложили новые антивирусные ограничения

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области предлагает с 28 декабря расширить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил вечером во вторник региональный штабе по борьбе с COVID-19.

Ранее состоялось заседание областного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции, где была отмечена серьезная ситуация с COVID-19. Ежедневно поступает около 2,8 тыс. вызовов врачей первичного звена и более 1,4 тыс. вызовов скорой медицинской помощи. Регион был вынужден увеличить коечный фонд для заболевших COVID-19 и пневмониями. Сейчас он составляет 2 046 коек, из них занято 1 827, в том числе коек для пациентов 1 746, занята 1 581.

В связи с высоким уровнем заболеваемости по итогам заседания оперативного штаба на общественное обсуждение предлагается ряд решений для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции в период новогодних праздников. Согласно проекту постановления предлагаются следующие меры:

- С 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, за исключением детских садов, которые должны соблюдать разработанные ранее требования.

- Рекомендуется с 28 декабря школам области начать каникулы, при этом полностью дополнительное образование, спортивные секции, колледжи и вузы проводят работу в дистанционной форме. Решение о старте обучения в третьей четверти будет принято не позднее 14 января с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на момент окончания каникул. При этом детские сады продолжают работу в штатном режиме.

- С 28 декабря по 17 января запрещена торжественная регистрация браков. До 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. С 28 декабря разрешена деятельность кинотеатров при загрузке не более 50%.

- С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 10 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов.

- Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания, в том числе расположенных в гостиницах и иных местах размещения, с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января работа общепита разрешена с 6:00 до 19:00. При этом возможно обслуживание на вынос, доставка на дом и в номера временного размещения.

- С 28 декабря по 10 января разрешена работа торговых центров и комплексов с 6:00 до 19:00. В этот период запрещена работа с физическими лицами в МФЦ и банках.

- Ограничения коснутся и туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещается проведение групповых экскурсий в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные маршруты. Разрешены пешеходные экскурсии в группах не более десяти человек.

"Мы заранее принимаем все меры, чтобы у жителей региона было время подготовиться, построить свои планы на новогодние каникулы. Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в этот нелегкий период. Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона. В это время с особой строгостью будем следить за соблюдением организациями ограничений по работе, контролировать масочный режим в торговых объектах и на транспорте", - отметил глава региона Антон Алиханов, комментируя данные меры.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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