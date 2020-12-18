Доллар подорожал на 21 копейку перед заседанием Банка России

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром перед заседанием Банка России по ключевой ставке и на фоне снижающихся котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,01-73,17 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 21 копейку, до 73,04 рубля. Евро подорожал на 18,5 копейки, до 89,54 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 19,88 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов, так как игроки закрывают позиции перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, а также отыгрывая негативную динамику на рынке нефти.

Совет директоров Банка России в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%.

Руководство ЦБ последнее время несколько раз повторяло сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: пространство для снижения ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать.

Перед декабрьским заседанием Банк России не стал давать дополнительных сигналов: совет директоров традиционно рассмотрит всю совокупность данных, а также учтет фактор влияния уже произошедшего значительного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и эффекты переноса ослабления рубля в цены.

Заседание 18 декабря не будет опорным, то есть публикация пресс-релиза по ставке будет сопровождаться только пресс-конференцией председателя. Среднесрочный макроэкономический прогноз и доклад о ДКП опубликованы не будут.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер.

Тем не менее, нефтяной рынок завершает в плюсе седьмую неделю подряд благодаря надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер в США, который, по мнению экспертов, мог бы поддержать спрос на нефть в краткосрочной перспективе - до массового внедрения вакцин от коронавируса.

К 10:01 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,49%, до $51,25 за баррель. В четверг Brent подорожала на 0,8%, до $51,5 за баррель, максимума с 3 марта.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)на 0,33%, до $48,2 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,1% - до $48,36 за баррель, максимума с 26 февраля.