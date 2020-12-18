Moody's немного улучшило прогноз по ВВП России в 2021 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российская экономика вырастет сдержанными темпами - на 2,3% в 2021 году после существенного спада в 2020 году, полагают эксперты рейтингового агентства Moody's.

Предыдущий прогноз, опубликованный агентством в августе, предусматривал повышение ВВП России на 2,2% после падения на 5,5% в 2020 году.

Экономические последствия пандемии COVID-19 вместе с бюджетными расходами на антикризисные программы создадут крупный дефицит бюджета, и на ближайшие годы прогнозируется постепенная бюджетная консолидация, отмечает вице-президент, старший кредитный аналитик Moody's Эван Вольманн.

"В результате госдолг России поднимется до уровня чуть выше 20% ВВП к концу 2021 года по сравнению с 13,9% ВВП в 2019 году", - говорит Вольманн. Долг, однако, по-прежнему будет умеренным по сравнению с другими странами, находящимися в той же рейтинговой категории, что и РФ.

Кредитоспособность России, имеющей рейтинг "Baa3/стабильный" от Moody's, поддерживается сильным государственным балансом, крупным размером экономики и относительно высоким ее благосостоянием, а также сильной внешней платежной позицией, отмечают эксперты агентства.

"Стабильный" прогноз рейтинга России отражает ожидания экспертов агентства, что расширенный набор инструментов политики, увеличение "подушки безопасности", а также сильная ликвидность помогут правительству РФ справиться с экономическими и бюджетными последствиями пандемии коронавируса и относительно низкими ценами на нефть.

Среди негативных факторов - низкий потенциал роста экономики, обусловленный институциональными ограничениями, которые негативно сказываются на деловой среде, а также уязвимость к геополитическим событийным рискам, говорится в обзоре Moody's.

"Слабость верховенства права, контроля коррупции и доминирование государства отпугивают частных инвесторов и ограничивают усилия по диверсификации экономики, - отмечают эксперты агентства. - Российский экспорт, а также государственные доходы, по-прежнему в значительной мере приходятся на долю нефтегазового сектора".

Россия также подвержена рискам, связанным с геополитической напряженностью и соответствующими санкциями, говорится в обзоре.

"Устойчивый риск введения новых и укоренения существующих санкций оказывает давление на инвестиционные проекты. Более того, доминирование государства в банковской системе и продемонстрированное желание поддерживать ее подвергает баланс России системным рискам", - отмечают в Moody's.