Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,2%

Индекс МосБиржи изменился незначительно

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за сохранения устойчиво высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру и опасений затягивания ограничительных мер; индекс РТС за минуту торгов просел на 0,2%, индекс МосБиржи изменился незначительно.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3281,76 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1416,89 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 73,07 рубля (+0,24 рубля), золото - $1887,3 за унцию (-0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), Московской биржи (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), UC Rusal (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "МТС" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

С 18 декабря включены в состав базы расчета индексов МосБиржи и РТС депозитарные расписки Headhunter (-4,4%), Ozon (+1,4%) и Globaltrans (-0,8%).

Мнения аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром возможен возврат рынка акций к уровню 1400 пунктов по индексу РТС под влиянием внешнего фона - трейдеры на мировых рынках акций немного сократили активность, ожидая согласования Конгрессом США пакета мер поддержки экономики (по сообщениям СМ, соглашение находится в высокой стадии готовности, но все еще требует нескольких дней для проработки деталей).

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара, в течение дня на ход торгов могут повлиять решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (наиболее вероятным сценарием является сохранение ставки на уровне 4,25% годовых) и сопутствующий комментарий главы ЦБ в 15:00 по московскому времени, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, к концу недели мировые фондовые рынки пытаются сохранить оптимизм, но не могут игнорировать рост заболеваемости коронавирусом в мире и слабую статистику в США.

Угроза введения ограничений в отдельных странах из-за COVID-19 по-прежнему остается высокой, в Соединенных Штатах регистрируются рекордные уровни смертности. Инвесторы продолжают надеяться на принятие Конгрессом США пакета стимулов. Рост первичных обращений за пособиями по безработице в США заставляет республиканцев и демократов ускоренно искать компромисс, чтобы избежать резкого замедления восстановления экономики.

Позитивным моментом стоит назвать рекомендацию вакцины Moderna от экспертов FDA (следующим шагом должно стать одобрение от самого FDA в пятницу). Наличие двух одобренных вакцин (Pfizer и Moderna) позволяет рассчитывать на улучшение ситуации с заболеваемостью в ближайшие месяцы.

В пятницу конъюнктуру мировых рынков можно оценить как умеренно негативную. Инвесторам также стоит учитывать фактор последнего дня для ребалансировки портфелей со стороны фондов из-за исключения китайских акций из индекса S&P 500 и Dow Jones, а также включения акций Tesla c 21 декабря, что может обусловить высоковолатильные торги и умеренную коррекцию ведущих индексов.

Рынок акций РФ утром в пятницу может просесть на фоне негативных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу МосБиржи удержаться в диапазоне 3250-3300 пунктов, считает Антонов.

В США в четверг индексы акций прибавили 0,5-0,8% и обновили максимумы благодаря надеждам на согласование в Вашингтоне дополнительного пакета финансовой помощи до конца 2020 года.

Новый пакет поддержки экономики США

Инвесторы в значительной степени проигнорировали опубликованные в четверг данные, которые свидетельствуют о слабости экономики на фоне возобновившегося распространения COVID-19, и сосредоточили внимание на том, что участники переговоров в Конгрессе США близки к принятию очередного пакета помощи работникам и предприятиям, пострадавшим из-за пандемии, пишет MarketWatch.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал 17 декабря, что соглашение, стоимость которого оценивается в $900 млрд, по-видимому, уже совсем скоро будет достигнуто.

По данным СМИ, новый пакет не будет включать помощь властям штатов и защиту компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Кроме того, Федеральная резервная система США по итогам заседания 15-16 декабря объявила, что продлит действие программы выкупа активов объемом не менее $120 млрд в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. и достигло 885 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с начала сентября. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 862 тыс., а не 853 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 800 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Индекс производственной активности Филадельфии в декабре снизился сильнее, чем ожидалось. Значение индикатора опустилось до минимальных с мая 11,1 пункта при прогнозах снижения до 20 пунктов с ноябрьских 26,3 пункта.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Банк Японии принял решение продлить срок действия экстренной программы поддержки экономики, подтвердив, как и другие центробанки, свою готовность сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику. Японский ЦБ сообщил в пятницу, что программа кредитования компаний, пострадавших в результате пандемии COVID-19, будет действовать до сентября 2021 года. Ранее предполагалось, что она завершится в марте 2021 года.

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

Цены на нефть

Нефть утром в пятницу слабо дешевеет после ралли, но может завершить ростом седьмую неделю подряд; цена Brent находится на $0,16 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $51,28 за баррель (-0,4% и +0,8% в четверг), январская цена WTI - $48,21 за баррель (-0,3% и +1,1% накануне).

Законодатели США пытаются решить оставшиеся спорные моменты, касающиеся нового пакета мер поддержки экономики, объем которого составит почти $900 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, пакет включает в себя выплаты частным лицам в размере $600, дополнительные выплаты к пособиям по безработице в $300 в неделю, а также помощь малому бизнесу и авиакомпаниям.