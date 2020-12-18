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Смольный отметил снижение числа нарушений COVID-ограничений общепитом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга отмечают, что в последнее время предприятия общепита стали меньше нарушать введенные в городе эпидемические ограничения.

"Рейды продолжают осуществляться, они идут по нарастающей. По поручению губернатора мы усиливаем контроль. Отмечу положительную тенденцию. Вчерашний рейд почти не выявил нарушений во всех районах, за исключением Центрального. Заведения после 23.00 не работали. Незначительные нарушения фиксировались исключительно в Центральном районе", - сказал журналистам в пятницу замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле северной столицы Александр Ситов.

По его данным, в целом за прошлый месяц значительно снизилось число нарушений, выявленных на предприятиях общепита.

Ковидные ограничения для общепита в Петербурге

В Петербурге действует запрет на работу предприятий общепита после 23.00. Власти города каждые выходные проводят рейды.

Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита в северной столице смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Ранее более сотни баров и ресторанов Петербурга заявили о намерении работать в новогоднюю ночь вопреки запрету городских властей. Заявление рестораторов было опубликовано на сайте "Карта сопротивления". Позднее карта с заведениями, отказавшимися выполнять ограничения по коронавируса, была удалена с сайта.

Хроника 09 января – 18 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Александр Ситов Коронавирус

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