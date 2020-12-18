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ЦБ назвал условия для ужесточения регулирования ипотеки

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предупредил, что может рассмотреть вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам в случае дальнейшего ухудшения стандартов кредитования и (или) продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость.

Годовой темп прироста ипотечного портфеля банков на 1 ноября достиг 22,2%. Существенный вклад в этот рост вносит кредитование на первичном рынке жилья.

По данным ЦБ, банки сохраняют требования к платежеспособности заемщиков. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в третьем квартале, составила 54% (во втором квартале - 57%), но наблюдается рост доли вновь предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 15% до 20%. В третьем квартале доля таких кредитов составила 31,7% по сравнению с 23,9% во втором (в первом квартале - 28,8%).

Рост доли кредитов с небольшим первоначальным взносом в том числе обусловлен действием государственной программы льготного ипотечного кредитования, в рамках которой минимальный первоначальный взнос может составлять 15%. "Если доля предоставляемых кредитов с небольшим первоначальным взносом продолжит увеличиваться, это может снизить качество кредитных портфелей банков в будущем", - предупредил регулятор.

Качество ипотечного кредитного портфеля также в значительной мере зависит от сбалансированного роста цен на недвижимость. В третьем квартале годовой рост цен на недвижимость на первичном рынке составил 9,4%.

"Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию. В случае дальнейшего ухудшения стандартов кредитования и (или) продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам", - заявил ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в марте 2021 года.

Банк России

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