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Второй депутат Госдумы скончался от коронавируса

Второй депутат Госдумы скончался от коронавируса
Депутат Валентин Шурчанов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Валентин Шурчанов скончался в пятницу от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

"Сегодня в 14:50 Валентин Шурчанов скончался. Он болел коронавирусом. Его уговорили лечь в больницу. Он неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ", - сказал Коломейцев.

Валентину Шурчанову было 73 года, в думской фракции КПРФ он занимал пост заместителя руководителя фракции, входил в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета и счетную комиссию, активно выступал на заседаниях Госдумы.

Последнее его выступление было 18 ноября, оно касалось необходимости скорейшего принятия закона о полной компенсации вкладов граждан в Сбербанке времен СССР. Депутат был соавтором многих принятых в текущем созыве законов, касающихся налогового законодательства.

"Валентин Шурчанов был грамотным очень человеком, профессионалом. Надо отметить, что он – бывший председатель Верховного совета Чувашии", - отметил Коломейцев.

Он сообщил, что, вероятнее всего, прощание с Шурчановым будет в понедельник и похороны пройдут в Чебоксарах, откуда депутат родом.

В сентябре после заболевания коронавирусом умер депутат от КПРФ Ваха Агаев.

На заседании во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболели или продолжают болеть 157 депутатов, пятеро из них повторно заразились COVID-19.

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Госдума Валентин Шурчанов коронавирус

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