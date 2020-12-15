Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что пятеро депутатов повторно заразились коронавирусом.

"Что больше всего тревожит: пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались, и, соответственно, (они - ИФ) заразились", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы.

Среди повторно заболевших, как уточнил спикер нижней палаты, - известный исследователь Арктики и Антарктики, Герой России и Герой Советского Союза Артур Чилингаров.

Всего, по словам Володина, по последним данным переболели или продолжают болеть 157 депутатов. Он уточнил, что по сравнению с прошедшей неделей число заразившихся коронавирусом парламентариев выросло на 11 человек.