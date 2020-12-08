Почти каждый третий депутат Госдумы переболел коронавирусом

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 30% депутатов Госдумы, или 144 парламентария, больны или переболели коронавирусной инфекцией, 15 человек находятся в больницах.

"На сегодняшний день у нас на больничной койке 15 депутатов, а всего переболело и у которых на сегодня есть антитела по итогам экспресс-анализа - 144 депутата. 30% депутатского корпуса переболело ковидом", - сказал Володин на заседании во вторник.

По словам спикера, в настоящий момент количество депутатов, лечащихся от коронавирусной инфекции в больницах, достигло минимума за время пандемии. В то же время он призвал коллег продолжать соблюдать противоэпидемические предосторожности.

"Можно сказать, у нас минимальное количество депутатов находится на больничной койке, потому что максимум был 42 депутата - одномоментно, в течение дня", - отметил Володин.

26 ноября председатель Госдумы сообщил о том, что 137 депутатов больны или переболели коронавирусом, 21 парламентарий лечился в больнице.