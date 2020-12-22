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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
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Больше трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусной инфекцией, заявил во вторник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Еще раз подчеркиваю, коллеги - у нас ситуация непростая, более трети переболело, мы сегодня с вами почтили память второго депутата, который ушел из жизни из-за болезни коронавирусом, и это надо учитывать", - сказал Володин на заседании Госдумы.

15 декабря председатель Думы сообщил, что 157 депутатов переболели или продолжают лечиться от коронавируса. При этом пятеро из них заразились повторно, подчеркнул Володин.

В пятницу после заболевания коронавирусом скончался депутат от фракции КПРФ Валентин Шурчанов. В сентябре после заболевания COVID-19 умер депутат от КПРФ Ваха Агаев.

Госдума Вячеслав Володин

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