Российские космонавты начали прививаться от коронавируса

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов начали прививаться от коронавируса, сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации отметили, что в пятницу утром в медико-санитарную часть № 2 Звездного городка приехали космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб для прохождения первого этапа вакцинации. Также привились несколько сотрудников ЦПК, непосредственно взаимодействующих с космонавтами в процессе тренировок.

По мнению космонавта Артемьева, прививаться нужно "обязательно и без опасений". "Болезнь страшная. Многие из моих друзей перенесли ее очень тяжело", - отметил космонавт.

"Через три недели космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу, а также сотрудникам, прошедшим первый этап вакцинации, предстоит вторая прививка. За состоянием вакцинируемых будут следить врачи МСЧ №2 и медицинские специалисты Центра подготовки космонавтов", - добавили в "Роскосмосе".

10 декабря глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что за время пандемии среди работников космической отрасли было выявлено более 13 тыс. случаев коронавируса, 78 человек скончались. Среди них - генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", один из создателей МКС Евгений Микрин.

Ранее в госкорпорации сообщили, что всего в России на предприятиях "Роскосмоса" работают более 200 тысяч человек.

В связи с пандемией коронавируса были введены повышенные меры безопасности при подготовке к отправке экипажей на МКС. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями. Кроме этого, была отменена часть мероприятий, ограничено участие СМИ, а пресс-конференции экипажей проходили в онлайн-режиме.

Ранее глава ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что на объектах госкорпорации "Роскосмос" был введен особый противоэпидемический режим, благодаря которому "за период эпидемии не было допущено инфекционных вспышек".