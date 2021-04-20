Каждый десятый работник космической отрасли переболел COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Более 10% работников космической отрасли переболели коронавирусом, 123 из них скончались, сообщил в Telegram гендиректор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин.

Заразились 18 452 сотрудника отрасли, выздоровели 17 946, уточнил он.

10 декабря Рогозин говорил, что от коронавируса скончалось 78 работников отрасли, всего на тот момент было зафиксировано более 13 000 заразившихся. Жертвой пандемии, в частности, стал генконструктор РКК "Энергия", один из создателей Международной космической станции (МКС) Евгений Микрин.

Ранее первый замгендиректора "Роскомоса" по экономике и финансам Максим Овчинников говорил "Интерфаксу", что госкорпорация потратила около 7 млрд рублей на противодействие пандемии и оплату нерабочих дней для сотрудников отрасли. В апреле он оценивал чистый убыток госкорпорации и предприятий космической отрасли из-за пандемии примерно в 6 млрд рублей.

При этом Овчинников отметил, что "Роскосмос" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством успешно локализовали все вспышки коронавируса среди строителей космодрома Восточный.