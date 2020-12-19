Что произошло за день: суббота, 19 декабря

Возврат подаренной Лаврову иконы, новый прототип COVID-вакцины, локдаун в Лондоне

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы еще 28 209 случаев COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде предположила, что пандемия должна закончиться к весне.

- Россия вернет подаренную Лаврову икону для проверки по линии Интерпола. Специалисты установят происхождение иконы, которую глава МИД РФ получил в подарок во время визита в Сараево. Ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска.

- В Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии с воскресенья вводят локдаун. Там распространяется новая разновидность коронавируса, которую ВОЗ признала более заразной. Ограничения также вводит Уэльс.

- "Вектор" создал прототип вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа. В центре считают, что препарат поможет защитить людей и от коронавируса, и от сезонного гриппа. Там также сообщили, что вакцина "ЭпиВакКорона" обеспечивает иммунитет к COVID-19 минимум в течение полугода. В центре имени Гамалеи обещают защиту на два года и более, в центре имени Чумакова - минимум на месяц.

- Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии болезни. Бизнесмен, борющийся с лейкемией, подчеркнул, что "впереди еще большая работа", а также анонсировал создание фонда для решения проблем рака крови и популяризации донорства.

- Рогозин заявил о планах доставки кислорода на МКС в феврале. Он назвал "звоночком" периодически возникающие на станции проблемы. Исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев отметил, что темпы утечки воздуха на МКС очень маленькие. Между тем ранее в субботу стало известно, что экипажу сообщили о необходимости быстрого обнаружения места утечки, так как резервы воздуха на исходе.

- Россия планирует ввести экспортную пошлину на сою. Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Пошлина составит 30%, но не менее 165 евро за тонну.