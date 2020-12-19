Песков объяснил конкуренцией реакцию Запада на "Спутник V"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Новости о появлении российской вакцины "Спутник V" были неоднозначно восприняты на Западе из-за конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение по "Спутнику V", это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей. Если коротко ответить - все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - сказал Песков в фильме журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что Россия "в целом на Западе не в моде". "Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится. Все это - конкуренция", - добавил Песков.