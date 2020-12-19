Мурашко назвал единичными случаи повторного заражения коронавирусом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Повторные случаи заражения коронавирусом в России единичны, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы видим, что отдельные случаи имеют место", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о повторных случаях заболевания коронавирусом. Он отметил, что сегодня проводятся исследования качества иммунитета и его длительности.

В свою очередь гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что "никто не защищен от повторного заражения".

По его словам, у некоторых переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум десять месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета.

Ранее, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что среди депутатов пятеро заразились повторно.