"Вектор" заявил о возможности прививать детей после испытаний

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Прививать детей от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" возможно будет после проведения клинических исследований, сообщил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Мы рассматриваем возможность ее (вакцины) применения в том числе для детского населения, но только после официально, конечно, проведенных клинических исследований на подростках", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, вакцина обладает высоким профилем безопасности, который "обеспечивает также и возможность применения данной вакцины и в качестве ревакцинации, то есть, не только после нашей вакцины, но и после других вакцин".

Как сообщалось, в рамках пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса научного центра "Вектор" привиты 1 438 добровольцев в возрастных группах старше 18 лет и старше 60 лет, нежелательных последствий не выявлено.

О вакцине "Вектора"

Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в РФ. Она была зарегистрирована 14 октября.

В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата. Они проходят на двух группах добровольцев старше 60 лет и старше 18 лет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцина "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки - при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины "ЭпиВакКорона" иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ "Вектор".