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Система получения кислорода вновь отключилась на МКС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Система получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции (МКС) в очередной раз вышла из строя из-за проблем с давлением, сообщил экипаж станции во время переговоров с Землей.

"Электрон" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода", - сказал космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которого ведет НАСА.

По его словам, сбой произошел около 11:50.

За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя как минимум пять раз. Сообщалось о сбоях в работе "Электрона" 14, 17, 19 и 21 октября, а также 10 декабря. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.

Система "Электрон" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.

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С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается в частности космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре.

Со своей стороны исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

Замглавы ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев ранее сообщил, что в корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

МКС Электрон-ВМ

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