Гинцбург выразил надежду, что Путин тоже привьется "Спутником V"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной его центром, воспользуется и президент РФ Владимир Путин.

"Надеюсь, вакцина всем принесет пользу, кто ее использовал, в том числе и Владимиру Владимировичу, надеюсь, он ей воспользуется", - сказал Гинцбург в интервью каналу в Youtube "Эпидемия с Антоном Красовским" в понедельник.

Отвечая на вопрос, привился ли президент, Гинцбург сказал: "Я не знаю, у меня такой информации нет, все службы информационные говорят, что нам скажут, когда он вакцинируется". Он отметил, что догадками в этом вопросе "питаться не совсем правильно".

На большой пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что еще не привился от коронавируса, потому что пока вакцина не рассчитана для людей его возраста, но обязательно это сделает, как только это станет возможным.

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне, и до таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал глава государства.

"Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - отметил он.