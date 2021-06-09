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РПЦ откажется от раки Александра Невского только в обмен на точную копию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - РПЦ может пойти на компромисс с Эрмитажем в вопросе о возвращении раки Святого благоверного князя Александра Невского, только если музей сделает ее точную копию из серебра, сообщил на пресс-конференции наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Вопрос о возвращении монастырю этой раки обсуждается уже много лет. В декабре 2013 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил, что музей готов сделать для церкви копию надгробия, но у него нет на это 330 млн рублей. В 2019 году он предложил епархии обсудить сбор средств на выполнение этой копии. В ноябре 2020 года Пиотровский отметил, что сбор так и не состоялся.

В декабре 2020 года епископ Назарий попросил музей передать церкви оригинал раки, но добавил, что в этом вопросе можно искать компромисс.

"На всякий случай делаются точные слепки с деталями полностью всей раки. Конечно, если не найдется у нас какого-то компромисса, чтобы эта рака вернулась в Александро-Невскую лавру, то, может быть, я не знаю, это уже не в моей компетенции, может быть, тогда будет возможность изготовить действительно настоящую копию. Но копию не посеребренную из пластмассы, а копию настоящую. Только в таком случае я как наместник и братия, только в таком случае, наверное, мы можем согласиться на этот компромисс", - сказал епископ и добавил, что такие вопросы решаются "на более высоком уровне".

Недавно делегация во главе с управделами Московской патриархии посетила Эрмитаж, где ведется реставрация надгробия. Сейчас там восстановлены сама рака, где находились мощи, и два подсвечника с воинскими регалиями.

"Года два еще будут реставрировать так называемую пирамиду. Это то, что возвышается над ракой", - добавил Назарий.

РПЦ Александр Невский Александро-Невская лавра Эрмитаж Епископ Назарий Михаил Пиотровский

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