Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Британская компания AstraZeneca проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V", говорится в заявлении компании.

В сообщении компании подчеркивается, что будут проведены исследования по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и вакцины "Спутник V" (разработана российским центром имени Гамалеи).

Для клинических испытаний будет открыт набор добровольцев в возрасте от 18 лет и старше.

В РоссииРФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"Читать подробнее

В настоящее время компания AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин, отмечается в заявлении. Комбинации могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ, поясняет компания.

Обе вакцины - AZD1222 и "Спутник V" - созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека, отмечают в AstraZeneca.

В конце ноября Российский фонд прямых инвестиций предложил британской компании AstraZeneca скомбинировать вакцину их производства со "Спутником V".

"В настоящее время вакцина AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности", - говорилось в сообщении.

Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации, отмечают в фонде.

Вакцина "Спутник V" показала эффективность в 95% на 42 день испытаний.

РФПИ также предложил поделиться технологией изготовления своей вакцины от коронавируса с зарубежными компаниями "Sanofi" и GSK.

Хроника 09 января – 11 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca коронавирус Спутник V РФПИ

Новости по теме

Новости

Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID
Пандемия коронавируса

В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек

В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек
Пандемия коронавируса

Вакцину "Урал" пообещали сделать эффективной против всех видов COVID

К ремонту моста на острове Русский привлекли французских специалистов

Пандемия коронавируса

Минобороны РФ заявило о планах дискредитации "Спутника V" за рубежом

Минобороны РФ заявило о планах дискредитации "Спутника V" за рубежом

Минтруд предложил упростить оформление инвалидности на время пандемии

Присяжные оправдали калининградских врачей по делу о смерти младенца

Хирург ранил ножом замглавврача больницы в Дагестане

Что произошло за день: четверг, 10 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');