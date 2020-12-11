AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Британская компания AstraZeneca проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V", говорится в заявлении компании.

В сообщении компании подчеркивается, что будут проведены исследования по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и вакцины "Спутник V" (разработана российским центром имени Гамалеи).

Для клинических испытаний будет открыт набор добровольцев в возрасте от 18 лет и старше.

В настоящее время компания AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин, отмечается в заявлении. Комбинации могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ, поясняет компания.

Обе вакцины - AZD1222 и "Спутник V" - созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека, отмечают в AstraZeneca.

В конце ноября Российский фонд прямых инвестиций предложил британской компании AstraZeneca скомбинировать вакцину их производства со "Спутником V".

"В настоящее время вакцина AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности", - говорилось в сообщении.

Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации, отмечают в фонде.

Вакцина "Спутник V" показала эффективность в 95% на 42 день испытаний.

РФПИ также предложил поделиться технологией изготовления своей вакцины от коронавируса с зарубежными компаниями "Sanofi" и GSK.