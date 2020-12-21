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Источник узнал, как британцы смогут уехать из России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подданные Великобритании, проживающие в России, смогут встретить Рождество на родине, несмотря на приостановку регулярного авиасообщения с Лондоном с 22 декабря.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний, обсуждается возможность организации вывозных рейсов.

"Сейчас обсуждаются механизмы, в том числе, возможно, через третьи страны или грузопассажирскими так называемыми "вывозными" рейсами возможно будет организован вывоз подданных Соединенного королевства", - сказал источник.

Однако пока окончательное решение о вывозе подданных Великобритании не принято, этим вопросом будет заниматься посольство.

В последние дни декабря спрос на рейсы в Великобританию не носил ажиотажного характера. Пассажирам, купившим билеты на рейсы после 22 декабря перевозка будет компенсирована.

В настоящее время регулярные рейсы между РФ и Великобританией выполняет "Аэрофлот", British airways и WizzAir.

РФ с 22 декабря на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией на фоне появления там нового штамма коронавируса.

Великобритания коронавирус

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